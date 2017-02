WhatsApp ganha recursos do Snapchat e Instagram Stories

Os usuários do WhatsApp começaram a receber nesta segunda-feira (20) uma atualização que traz ao aplicativo recursos do Snapchat e do Instagram Stories. Agora, é possível publicar fotos e vídeos que podem ser vistos pelos seus contatos. Após 24 horas, tudo desaparece.

Os vídeos poderão ser maiores do que nos aplicativos rivais. Em vez de serem restritos a 10 segundos de duração, eles poderão ter até 45 segundos no WhatsApp.

Essa atualização estava em fase de testes desde novembro de 2016, voltou a ser notícia na semana passada e, agora, começa a chegar aos 1,2 bilhão de usuários do aplicativo de mensagens.

“Quanto o WhatsApp foi lançado 8 anos atrás, ele começou como um app para compartilhar atualizações de status, onde as pessoas podiam digitar curtas mensagens de texto para avisar aos seus amigos sobre o que estavam fazendo”, segundo comunicado da companhia. “Esta nova ferramenta de status lhe proporcionará a opção de manter seus amigos que utilizam o WhatsApp, facilmente atualizados de uma maneira simples e divertida, e todos nós aqui do WhatsApp esperamos que você goste.”

Em dezembro do ano passado, Kevin Weil, gerente de produtos no Instagram, afirmou que a empresa havia criado o Stories com base no formato inventado pelo Snapchat. “Acreditamos que esse formato será universal”, afirmou, à época. O Facebook, dono do WhatsApp e do Instagram, levou isso a sério e colocou o recurso em dois dos seus apps principais. Além disso, em outubro do ano passado, alguns usuários do aplicativo da rede social do Facebook também reportaram que funções ao estilo Snapchat estavam em testes.

Historicamente, o aplicativo do WhatsApp sempre foi focado em uma coisa: oferecer uma plataforma segura de comunicação via mensagens de texto. Nos últimos anos, porém, o app ganhou diversos recursos, como as ligações via internet e videochamadas. Esse novo formato chega ao app agora para complementar a oferta de maneiras de comunicação. Segundo entrevista ao Recode, Randall Sarafa, gerente de produtos no WhatsApp, os recursos de publicação de conteúdos efêmeros serão únicos no aplicativo de mensagens.

Apesar da meta de expandir o uso do WhatsApp por empresas neste ano, a ideia não é colocar anúncios do aplicativo e essa atualização, segundo Randall, não muda os planos da companhia.

A partir de hoje, os recursos ao estilo Snapchat devem chegar a todos os usuários ao longo das próximas semanas. (Exame)