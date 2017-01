Vítima se recusa a pagar “pinga” e sofre tentativa de homicídio

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Um homem de 29 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio enquanto bebia com amigos, em um bar por volta das 17h de ontem (5), na Rua Galileia, no Bairro Bethânia em Itabira.

Quando a Polícia Militar chegou ao local deparou com a vítima caída ao solo com pelo menos quatro perfurações pelo corpo, provocadas por faca. Ele estava consciente e disse que estava no local acima mencionado em companhia de mais dois colegas fazendo uso de bebida alcoólica, quando chegou um individuo e pediu um copo de cachaça. Ao negar atender ao pedido o autor, que não foi identificado, ele disse que iria até sua residência e voltaria.

Minutos depois o autor voltou e empurrou a vítima que caiu no chão, vindo o agressor a desferir vários golpes de faca contra ele, fugindo em seguida a pé por um beco no bairro Madre Maria de Jesus e não foi mais visto.

Uma equipe do SAMU esteve no local e encaminhou a vítima ao Pronto Socorro onde permaneceu internada sob observação médica. Até o momento nenhum suspeito do crime foi preso.

Foto: Atila Lemos