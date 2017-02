Vítima de roubo persegue assaltantes, e detém um deles até a chegada da PM

Tweet no Twitter

Um homem de 38 anos foi preso e outros dois comparsas dele conseguiram fugir, após a assaltarem uma lanchonete que fica na Rua Vinte e Dois, no Bairro Loanda.

Segundo relatos da vítima para a Polícia Militar por volta de 0h20 dessa terça-feira (21), três indivíduos encapuzados saíram de um veículo VW/Gol de cor vermelha, e entraram em seu estabelecimento comercial. Um dos marginais portava revólver calibre .32 oxidado e anunciou o assalto, exigindo todo dinheiro do caixa.

Quando deixavam o local, um dos marginais teria reclamado da quantia encontrada no caixa, cerca de R$100,00, e disse que “nunca encontra dinheiro nesse lugar”.

De volta ao veículo, os criminosos fugiram em direção à Avenida Armando Fajardo. Nesse momento a vítima do roubo passou a segui-los em seu veículo particular até a Rua São João Del Rey, no Bairro Metalúrgico onde abandonaram o veículo.

Ao perceberem que a vítima estava atrás deles começaram a correr em direção a um terreno baldio. O comerciante conseguiu se atracar com um dos autores que carregava um aparelho de som automotivo e ambos caíram no chão.

O dono do veículo utilizado pelos marginais chegou ao local e ajudou a dominar o assaltante.

Segundo ele estava em festa na casa de um conhecido e que após perceber o furto saiu imediatamente pra rastreá-lo juntamente com um amigo, e que deparou com um aglomerado de pessoas e viu seu veiculo parado no local.

O autor percebendo que estava imobilizado gritou para seus comparsas que estavam em fuga que atirassem nas pessoas que o estavam tentando detê-lo.

Quando a Polícia Militar chegou ao local deu voz de prisão ao autor. Ele foi levado ao Hospital Margarida, juntamente com a vítima para serem medicados, uma vez que ambos tiveram escoriações pelo corpo.

Com o autor foi encontrada das toucas utilizada no roubo. Após ser medicado foi levado para a Delegacia de Polícia Civil. Foi realizado rastreamento, mas os comparsas dele não foram localizados.