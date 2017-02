Vereadores recebem medalha do Mérito Eleitoral

Os três vereadores mais votados de João Monlevade nas eleições de 2016, Thiago Titó (PDT), Sinval Dias (PSDB) e Djalma Bastos (PSD), receberão na próxima sexta-feira, 3, a Medalha Tiradentes: Mérito Eleitoral. Titó receberá a medalha de ouro, Sinval a de prata e Djalma a de bronze. A entrega da honraria será em Belo Horizonte, durante o 107º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice-prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Interno, Secretários e Assessores Municipais.

Conforme justificativa do instituto, a homenagem é conferida aos políticos que receberam a provação popular nas urnas, em especial aos três mais votados em João Monlevade. Em trecho do convite, o Instituto Tiradentes menciona: “Nos tempos atuais, a eleição para um cargo político representa muito mais que uma vitória, mas honestidade e a certeza do dever cumprido”. Os três vereadores agradeceram o reconhecimento do instituto, mas em especial o da população. “Ser o vereador mais votado pela segunda legislatura consecutiva é ao mesmo tempo uma honra e um aumento da minha responsabilidade como vereador.

Agradeço a população e reforço meu compromisso com a cidade”, declarou Thiago Titó. Sinval Dias lembrou que este é seu sexto mandato e a cada ano um desafio maior em representar João Monlevade. “São 20 anos de vida pública. E a cada ano, a cada nova chance dada a mim pelo povo de João Monlevade, faço sempre mais. Agradeço este reconhecimento, em especial nas urnas”, disse Sinval. Já Djalma Bastos ressaltou o orgulho de ter sido reeleito presidente e de ser vereador. “O político deve ter orgulho de sua função. Sempre trabalhei não apenas para meu eleitor, mas para toda uma cidade. O resultado das eleições é um reconhecimento a isto e um incentivo claro de continuar a trabalhar com firmeza e transparência”, disse Djalma Bastos.