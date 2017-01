Vereadores prestigiam posse de presidentes eleitos da Amepi, Cismepi, Consmepi e CGPRS

O presidente da Câmara, Djalma Bastos (PSD), prestigiou a posse dos presidentes e vice-presidentes da Associação Microrregional do Médio Piracicaba (Amepi), do Consórcio Intermunicipal de Saúde (Cismepi), do Consórcio Multissetorial do Médio Piracicaba (Consmepi), e do Consórcio de Gestão Pública de Resíduos Sólidos (CGPRS), para a gestão 2017/2018. O evento ocorreu na noite do dia 5, no Real Esporte Clube. Os vereadores Leles Pontes (PRB), Revetrie do Ônibus (PMDB), Fábio da Prohetel (PP), Cláudio Cebolinha (PTB), Vanderlei Miranda (PR), Lelê do Fraga (PTB), Gentil Bicalho (PT) e Thiago Titó (PDT) também estiveram presente.

Durante a solenidade, Djalma Bastos foi convidado a ficar ao palco, representando todos os presidentes de câmaras e demais vereadores presentes. Todos os prefeitos dos municípios integrantes da Amepi e dos demais consórcios ocuparam lugar ao palco, bem como os ex-gestores das instituições. Os deputados estaduais Tito Torres (PSDB) e Raimundo Nonato Barcelos (Nozinho – PDT), além do deputado federal Rodrigo de Castro (PSDB) também prestigiaram o evento. Todos foram recepcionados pela prefeita Simone Carvalho (PSDB), já que João Monlevade é sede das instituições.

Assumiu a gestão da Amepi e do Consmepi o prefeito de Santa Bárbara, Léris Braga e a vice-presidência o prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo, Antônio Carlos Bicalho. Pelo Cismepi, assumiu a presidência o prefeito de Catas Altas, José Alves Parreira e a vice-presidência o prefeito de Rio Piracicaba, Antônio Cota. Já a presidência do CGPRS é, novamente, do prefeito de Bela Vista de Minas, Wilber de Souza. O vice-presidente é João Galo Índio, prefeito de Alvinópolis.

Durante os discursos, todos os presidentes empossados se comprometeram a trabalhar pelo desenvolvimento e fortalecimento do Médio Piracicaba, e ainda, superarem juntos os desafios da crise econômica. Para Djalma Bastos, a união dos municípios é a principal forma de promover o desenvolvimento da região. “Temos grandes projetos regionais, como o Sistema de Inspeção Municipal (SIM) e enquanto vereador, vou trabalhar para efetivá-lo. Parabenizo os prefeitos que deixam a gestão da Amepi e dos consórcios, pois fizeram um ótimo trabalho. Já demonstramos muitas vezes a força do Médio Piracicaba. Vamos continuar assim e ainda apoiar os atuais gestores no que for necessário”, declarou o presidente da Câmara de Monlevade.