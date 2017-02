Vereadores de São Gonçalo visitam mina de Brucutu

Tweet no Twitter

Na última sexta-feira, 17, os vereadores de São Gonçalo do Rio Abaixo fizeram uma visita a Vale – Mina de Brucutu. Os parlamentares se reuniram com o gerente de Operações do Complexo de Minas Centrais da Vale, Rodrigo Chaves que apresentou um panorama geral da empresa e tirou dúvidas dos vereadores.

Um dos assuntos discutidos na reunião foi a situação das barragens. Segundo Rodrigo Chaves, técnicos vistoriam periodicamente as barragens e fazem o monitoramento das mesmas. Ele tranquilizou os vereadores e informou que não há qualquer anormalidade nas barragens e que elas se encontram em perfeito estado de funcionamento.

Após a reunião, os vereadores fizeram uma visita guiada à mina para conhecer os setores e o funcionamento da empresa.