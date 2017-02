Vereadores aprovam 32 indicações de melhorias em infraestrutura em João Monlevade

Os vereadores da Câmara de João Monlevade aprovaram, por unanimidade, 32 indicações de benfeitorias no município durante a reunião ordinária de ontem, 15. Os pedidos são dos vereadores Tonhão (PPS), Cláudio Cebolinha (PTB), Belmar Diniz (PT), Lelê do Fraga (PTB), Gentil Bicalho (PT), Revetrie da Saúde (PMDB), Fábio da Prohetel (PP) e Vanderlei Miranda (PR). As indicações englobam, basicamente, melhorias na infraestrutura dos bairros do município, como limpeza, calçamento, asfaltamento e iluminação pública.

Ainda durante a reunião, foram lidos e aprovados dois requerimentos. O primeiro, de iniciativa dos vereadores Vanderlei Miranda e Leles Pontes (PRB), é sobre uma audiência pública, que ocorrerá às 18h do dia 14 de março. O assunto é a Campanha da Fraternidade 2017, que tem como tema “Fraternidade e Biomas Brasileiros e Defesa da Vida”. O lema é “Cultivar a guardar a criação”. Outro requerimento aprovado foi o do vereador Belmar Diniz, solicitando esclarecimentos à Secretaria Municipal de Educação sobre o curso de Química, como os motivos da não oferta do curso este ano, os investimentos de anos anteriores e se existe possibilidade de novas turmas nos próximos anos.