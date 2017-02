Vereador Leles representa o Legislativo do microterritório Monlevade nos Fóruns Regionais

O vice-presidente da Câmara de João Monlevade, professor Leles Pontes (PRB), é o representante do Poder Legislativo no microterritório de João Monlevade. O microterritório integra os Fóruns Regionais do Governo do Estado, iniciativa que tem como objetivo ampliar a participação da população e de seus representantes eleitos, na criação de políticas públicas a nível estadual. Leles é o titular e tem como suplente a vereadora Samantha Aparecida de Ávila, de Bela Vista de Minas.

A eleição ocorreu durante a manhã desta sexta-feira, 3, na sede da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Piracicaba (Amepi). Participou ainda do encontro o vereador Lelê do Fraga (PTB), que se colocou à disposição para contribuir no que for necessário. Pelo Poder Executivo, o representante titular do microterritório é o prefeito de Dionísio, Farias Menezes de Oliveira, que tem como suplente o prefeito de São Domingos do Prata, José Alfredo de Castro Pereira.

Para Leles, representar o microterritório João Monlevade é uma agradável responsabilidade. “Quero assim levar ao conhecimento do Governo Estadual as demandas da nossa região. Esta é mais uma forma de contribuição que poderei fazer não só para João Monlevade, mas para nossa região”, declarou Leles.

Saiba mais sobre esta iniciativa

Conforme explicado pelo secretário executivo projeto, Ronaldo Manassis, com os Fóruns Regionais o estado foi dividido em 17 territórios. Estes por sua vez foram divididos em microterritórios. “Minas Gerais tem diferentes realidades e desafios. Por isto esta iniciativa do Governo em agrupar municípios com características semelhantes, a fim de otimizar não apenas o diálogo, mas a construção conjunta de políticas públicas”, declarou Ronaldo. Fazem parte do microterritório João Monlevade as cidades de Bela Vista de Minas, Dionísio, Nova Era, Rio Piracicaba, São Domingos do Prata e Monlevade.