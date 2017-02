Vacinação contra Febre Amarela em São Gonçalo do Rio Abaixo

Tweet no Twitter

A Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que neste período de grande procura, a vacina contra Febre Amarela está disponível, de 8h as 11h30, nas Unidades de Saúde da Família da zona urbana e zona rural do município.

A Secretaria ressalta que não está realizando Campanha, e por esse motivo a vacinação não é feita de forma indiscriminada. Ao procurar os locais de vacinação, é importante apresentar o cartão de vacina, mesmo o da infância, pois as doses registradas há vários anos, ainda têm validade. Caso o cartão de vacinação tenha sido perdido, a pessoa deve procurar o serviço de saúde que costuma frequentar para regularizar a situação.

Informamos também que a idade mínima para tomar a vacina é de 6 meses, porém, o calendário de rotina ocorre aos 9 meses. Em pessoas que tomaram apenas uma dose da vacina, o reforço será feito de forma imediata. Para pessoas que nunca vacinaram, ou não têm o comprovante no cartão, a segunda dose será aplicada depois de 10 anos.

A vacina é contraindicada em algumas situações que devem ser avaliadas pelo posto de saúde, como, por exemplo, no caso de mulheres grávidas, idosos, pacientes com imunodepressão e alérgicos a ovos. Apenas duas doses tomadas na infância ou na fase adulta são necessárias para estar protegido contra a doença por toda a vida.

Maiores informações podem ser obtidas no setor de Vigilância em Saúde do município, ou pelo telefone: 3820-1835.