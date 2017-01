Trump assina decreto para construção de muro na fronteira com o México

Tweet no Twitter

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump deve assinar nesta quarta decreto determinando a construção de um muro na fronteira norte-americana com o México. Com isso, o presidente transforma em realidade a mais polêmica promessa de sua campanha eleitoral que é a construção de um muro na fronteira sul do país.

Ele também vai estabelecer barreiras para a entrada de refugiados sírios e imigrantes provenientes de países propensos ao terror. Os decretos devem ser assinados durante visita que Trump fará ao Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, em Washington.