Trem de passageiros são suspensos pela Vale a partir de hoje

A Vale informa que irá suspender temporariamente a circulação do Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) entre o ES e MG a partir desta terça-feira (7). A medida se faz necessária para garantir a segurança das pessoas que utilizam o transporte ferroviário de passageiros diariamente, bem como dos empregados que atuam no interior do trem e nas estações ferroviárias localizadas no Espírito Santo.

A empresa informa ainda que a composição que faz o percurso entre a estação ferroviária de Belo Horizonte e a estação ferroviária Pedro Nolasco (Cariacica/ES) circulará apenas até a cidade de Governador Valadares, no Leste de Minas Gerais, e de lá retornará para a capital mineira. Tão logo a situação se normalize, a circulação do Trem de Passageiros será retomada como ocorre habitualmente.

A Vale lamenta quaisquer transtornos causados aos seus passageiros, mas ressalta que a decisão de suspender o serviço visa tão somente a garantir a segurança dos seus passageiros e empregados.

Os passageiros que tinham viagem marcada para esta terça (7) poderão remarcar o bilhete, ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem. Para isso, devem se dirigir no prazo de até 30 dias a qualquer uma das estações localizadas ao longo da Estrada de Ferro Vitória a Minas.

A Vale reitera o seu compromisso com a segurança das suas operações, dos seus passageiros e empregados e das comunidades nas quais está presente.