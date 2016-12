Transporte escolar gratuito abre inscrições em Monlevade

A Secretaria Municipal de Educação de João Monlevade abre inscrições, no próximo dia 26, para o transporte escolar gratuito. O benefício é destinado aos estudantes do 6º ao 9º ano, EJA e Ensino Médio, da rede pública municipal, estadual ou federal. Os novatos ou aqueles que mudarão de escola também podem requerer o transporte.

Os alunos das escolas municipais deverão efetuar a inscrição na própria escola onde forem matriculados. Já os alunos das escolas estaduais farão a inscrição na Secretaria Municipal de Educação, situada na Av. Getúlio Vargas, 4798, Carneirinhos, no horário de 7h30 às 10h30 e de 13h30 às 16h30.

O candidato deve comparecer munido de cópia de Certidão de Nascimento ou da Carteira de Identidade do estudante; cópia da Carteira de Identidade do pai, mãe ou responsável; cópia do comprovante de endereço referente a outubro, novembro ou dezembro de 2016 (conta de água, luz ou telefone); declaração da escola próxima à residência do aluno afirmando a não existência de vagas, quando for o caso; declaração de matrícula; uma foto 3 X 4 recente.

Os alunos que já possuem a carteirinha do Transporte Escolar e que continuarão na mesma escola não precisam fazer inscrição, pois utilizarão a carteirinha de 2016. Caso haja somente mudança de turno, deverá procurar a Secretaria de Educação no início do ano letivo para troca, portando a carteirinha de 2016 e a declaração de matrícula.

Quanto aos alunos que possuem o Cartão de Estudante, a renovação ocorrerá na Secretaria de Educação, no início do ano letivo, ou seja, a partir de 06 de fevereiro de 2017.