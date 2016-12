Trânsito é bom nas principais rodovias mineiras

O trânsito é bom nas principais saídas de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (31). Foi registrado apenas um acidente na MG-010, em Jaboticatubas, na região Central do Estado.

O fluxo de veículos é normal nas BR-381, no sentido Espírito Santo e São Paulo, também na BR-356, no Belvedere e BR-040. No Anel Rodoviário da capital também não há nenhuma complicação no tráfico, no encontro com a avenida Antônio Carlos, Amazonas, na altura do bairro Betânia e na praça São Vicente.

Na capital, o trânsito não apresenta nenhuma retenção nas principais ruas e avenidas, como Afonso Pena, Cristiano Machado, Teresa Cristina e Antônio Carlos.