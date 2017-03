Tenente Medeiros assume comando do Corpo de Bombeiros em Itabira

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Na manhã desta quarta-feira, 8 de março de 2017, o Tenente BM Marlon Pinho Medeiros de Aguiar, 28 anos, assumiu o comando do 4º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) em Itabira. O oficial que é natural de João Monlevade foi recebido pela tropa que já lhe aguardava ansiosamente para ouvir as suas expectativas frente ao comando da unidade.

O Tenente Medeiros em 2013 se ingressou na corporação como Cadete aluno do Curso de Formação de Oficiais (CFO) em Belo Horizonte, em 2016 formou se e foi provido a 2º Tenente, logo após passou a trabalhar como comandante da seção de comunicação social do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros em Governador Valadares.

Segundo Medeiros, assumir o comando de uma unidade militar é uma honra e um desafio muito grande, que vai sempre buscar melhorias nas instalações e oferecer melhores condições de trabalho aos bombeiros, que para isso conta com a parceria da Mineradora Vale e da Prefeitura de Itabira.

O Pelotão de Itabira vai receber amanhã, quinta-feira (9), uma nova Unidade de Resgate (UR) que será destinada para atender as ocorrências de resgate para o transporte das vítimas até a unidade hospitalar, serviço esse que estava interrompido devido à indisponibilidade de viatura por problema mecânico.

Vamos prestar um atendimento de qualidade para toda população de Itabira nas horas incertas, o bombeiro está aqui para apoiar todas as pessoas, independente de qual seja sua classe, os militares vão atender todos os chamados com o mesmo empenho e dedicação.

Fonte: Thalles Benício