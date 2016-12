Temporal deixa rastros de destruição em Monlevade e região

Depois de uma semana de trégua, a chuva marcou presença no fim da tarde de Natal em João Monlevade e cidades da região, deixando rastro de destruição. Uma pancada com raios, trovoadas e rajadas de vento causou quedas de muros e inundações.

Em João Monlevade, no bairro Novo Cruzeiro, a rua Nova York ficou tomada pela água que atingiu quase um metro de altura em determinado ponto. A inundação aconteceu devido a bueiros entupidos na via. Há registro também da queda de um muro de uma casa no bairro Planalto. No local, apesar do susto, ninguém se feriu.

Já na cidade de Rio Piracicaba, na localidade do Limeira, a chuva invadiu e destruiu o que encontrou pela frente numa residência. O fato aconteceu depois que um muro da casa vizinha despencou. Com a queda da parede de contenção, a enxurrada tomou conta da moradia. A terra também desceu com a chuva e soterrou a parte externa da casa. A Defesa Civil da cidade acompanha o caso.