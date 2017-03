Taxista é assaltado durante corrida em Monlevade

Uma taxista de 73 anos foi vítima de assalto em João Monlevade, no final da manhã desta quarta-feira (8).

Segundo a Polícia Militar o crime foi registrado por volta as 11h50 na Avenida Getúlio Vargas, área central da cidade.

Durante contato com a vítima, o taxista contou para a polícia que dois indivíduos de cor clara tomaram seu veículo para uma corrida, momento em que no destino final, no Bairro Sion, próximo a caixa d’água, o marginal que estava no banco da frente sacou uma arma e anunciou o assalto, pedindo a ele que saísse do carro sob ameaças de morte.

Disse ainda que quando estava já do lado de fora do veículo foi retirado do seu bolso cerca de R$3.800,00 e chegou a ser empurrado por um dos autores para um matagal.

Após o crime os autores fugiram levando seu, tomando rumo ignorado. Ele foi deixado no local e acionou a Polícia Militar.

Foi acionado o plano de cerco e bloqueio pela PM e o veículo acabou sendo localizado na Rua Sebastião Simão de Almeida, trancado e sem a chave na ignição. O carro foi entregue ao proprietário sem nenhum dano.

Até o momento nenhum suspeito foi preso.