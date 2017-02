Taxista é amarrado e tem o veículo roubado durante assalto em João Monlevade

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Um taxista de 52 anos foi vítima de assalto por volta das 18h desse sábado (18) e teve seu veículo roubado durante uma corrida em João Monlevade, além de uma quantia de R$115,00.

Para a Polícia Militar a vítima contou que foi solicitado por três indivíduos para uma corrida de táxi ate a Avenida Alberto Lima, no Bairro Sion. De acordo com a vítima os supostos passageiros tinham boa aparência, bem vestidos e apresentavam ser menores de idade o que não levantou nenhuma suspeita de que seriam marginais.

Tão logo iniciou o deslocamento, a vítima foi rendida por um dos indivíduos que anunciou o assalto e de posse de uma faca ordenou que dirigisse até a caixa d’água do Bairro Sion. Durante o trajeto os marginais o ameaçavam de morte com a faca encostada em seu corpo.

Ao chegarem ao local determinado havia outro elemento que trajava roupas sujas e mal vestido. A vítima teve os pés e mãos amarrados com o cabo do celular que estava no carro.

Os marginais retiraram o dinheiro da carteira, deixando para traz os documentos pessoais do taxista.

Após amarrarem a vítima, os criminosos fugiram levado o veículo Toyota/Corolla placa OQT-2039, de João Monlevade, e fugiram tomando rumo ignorado.

Na manhã deste domingo a Polícia Militar localizou o veículo, porém autor conseguiu evadir.