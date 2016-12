Suspeito de promover rinha de galos é detido pela PM

Vários galos índios e objetos de rinha foram apreendidos pela Polícia de Meio Ambiente em Itabira. O fato foi registrado ontem (15), na rua Prefeito Jose Eliziário Barbosa, no Vila São Joaquim. Maus tratos contra animais, promover rinha e deixar os animais com ferimentos é crime.

Os militares cumpriram mandado de busca e apreensão expedido pela juíza de direito Cibele Mourão Barroso de Oliveira. No local, havia várias denúncias que um homem de 74 anos estaria promovendo rinha de galos e maus tratos aos animais.

No local, os PMs encontraram seis pequenas gaiolas, sujas e escuras, com seis galos, todos com sinais de maus tratos. Os animais estavam com marcas na cabeça e em outras partes do corpo. Outros seis galos foram encontrados no terraço do imóvel. Destes, quatro estavam amarrados pelas penas com barbantes. A PM encontrou mais 39 pintinhos e uma galinha.

Os militares deram voz de prisão ao homem e apreenderam os materiais. (DeFato).