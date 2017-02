Suspeito de cometer vários assaltos na cidade é preso pela PM

Um homem de 25 anos foi preso suspeito de cometer vários roubos em João Monlevade.

Durante patrulhamento pela avenida Getúlio Vargas no Bairro Santa Bárbara, os militares da equipe do Pelotão de Recobrimento Tático Móvel depararam com uma motocicleta, com dois ocupantes, que ao receberem ordem clara e legal para parar o veículo, o condutor acelerou de forma brusca, a fim de empreenderem fuga.

Foi iniciada perseguição ao veículo e numa rotatória o condutor perdeu o controle da direção, caindo ao solo. Durante abordagem foi encontrado um revólver calibre 22 em sua cintura, municiado com quatro cartuchos intactos.

O carona da motocicleta, um menor de 14 anos, levantou-se rapidamente e conseguiu evadir, não sendo localizado.

O autor recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a arma e a motocicleta aprendida.

De acordo com a Polícia Militar, em diversos roubos a mão armada registrados na cidade, as vítimas relataram características semelhantes à motocicleta e capacetes que foram apreendidos.

Uma testemunha de um roubo ocorrido no bairro Rosário na semana passada confirmou que a moto e os autores eram os mesmos.

Testemunhas contaram ainda que momentos antes de ser preso o autor e o comparsa, tentaram assaltar três mulheres em um ponto de ônibus. A ação somente não se concretizou porque as vítimas gritaram, o que fez os autores desistirem da ação.