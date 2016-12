Skol estimula quebra de padrões em campanha de Verão

Em continuação à campanha “Redondo é sair do seu quadrado”, o segundo filme da série de verão da Skol quer inspirar as pessoas a aproveitarem a estação mais quente e divertida do ano onde estiverem, sem preconceitos ou tabus.

Com personagens de diversos perfis, o novo filme que fala sobre quebrar seus próprios preconceitos e aproveitar o verão do jeito que você é. A marca quer aproveitar a estação para mostrar que é o momento das pessoas se libertarem das preocupações.

“O Brasil é muito plural. E é no verão que toda a nossa diversidade vem à tona. Queremos com a nossa campanha mostrar que todos podem e devem ter orgulho do que são, do que gostam e curtir de verdade um verão livre de estereótipos. Essa é a mensagem principal de toda a nossa comunicação neste verão”, comenta Lia Bertoni, gerente de marketing de Skol. (Revista Exame).

Confira o filme abaixo: