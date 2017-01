Sinval é nomeado, mais uma vez, líder de governo na Câmara

O vereador Sinval Jacinto Dias (PSDB) será o líder do governo da prefeita Simone Carvalho, do mesmo partido, na Câmara Municipal de João Monlevade.

O anúncio foi feito através de um ofício encaminhado ao presidente do Legislativo, vereador Djalma Bastos (PSD), e lido durante a reunião extraordinária na tarde desta quarta-feira (11).

Sinval disse estar feliz com a indicação. “Pra mim é uma honra muito grande ser líder de governo da primeira prefeita de João Monlevade. Fui líder do ex-prefeito Carlos Moreira, do ex-prefeito Teófilo Torres, que passou a faixa pra Simone e agora dela. Fiquei muito feliz com confiança demonstrada, através dessa nomeação, e vou fazer o melhor como sempre fiz nos governos passados, defendendo os projetos e idéias, que vão beneficiar para o desenvolvimento de nossa cidade”, disse o vereador.