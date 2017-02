Sintramon sugere aumento de 25% nos salários dos servidores

Tweet no Twitter

O Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de João Monlevade (Sintramon) realizou nesta semana a sua primeira assembleia para discutir o reajuste salarial do funcionalismo público. Os servidores presentes aprovaram índice de aumento de 25%. O valor do cartão alimentação sugerido é de R$ 350,00 para todos os funcionários.

A presidente do Sintramon, Isaura Tereza Bicalho, disse que solicitou à administração da prefeita Simone Carvalho (PSDB), dados econômicos do município para estudar e elaborar proposta de reajuste. No entanto, o documento não foi enviado ao Sintramon.

A entidade fez os levantamentos com dados que possui sobre as conas municipais e também levando em consideração a inflação dos últimos 12 meses e a perda salarial dos últimos cinco anos.

A proposta de aumento será encaminhada para a prefeita Simone Carvalho (PSDB), para negociação. No ano passado, a Pauta de Reivindicação da categoria pediu reajuste de 10%. No entanto, o ex-prefeito Teófilo Torres (PSDB) concedeu 5% de aumento salarial.