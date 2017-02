Sintramon convoca servidores municipais para discutir aumento salarial

O Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de João Monlevade (Sintramon) convoca servidores municipais para discutir o aumento salarial. A primeira assembleia da categoria será realizada a partir das 17h30 desta terça-feira (14), no anfiteatro do Centro Educacional.

A presidente do Sintramon, Isaura Tereza Bicalho, revelou que solicitou à administração da prefeita Simone Carvalho (PSDB), dados econômicos do município para estudar e elaborar proposta de reajuste. No entanto, até o final da manhã de hoje, o Sintramon não tinha recebido o documento.

Isaura disse que o estudo do índice de recomposição salarial que será apresentado aos trabalhadores foi elaborado com base na inflação dos últimos 12 meses e a perda salarial dos últimos cinco anos. O índice de reajuste precisa ser aprovado em assembleia antes de sua divulgação. Após isso, a diretoria do Sintramon parte as negociações com a administração municipal.

No ano passado, a Pauta de Reivindicação da categoria pediu reajuste de 10%. No entanto, o ex-prefeito Teófilo Torres (PSDB) concedeu 5% de aumento salarial.