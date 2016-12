Simone vai exonerar comissionados e dar posse a concursados

Tweet no Twitter

Através de portaria, o prefeito de João Monlevade, Teófilo Torres (PSDB), irá exonerar todo o seu secretariado neste final de semana. Já a prefeita eleita Simone Moreira (PSDB), após tomar posse, no dia primeiro de janeiro, irá se reunir com a sua equipe de governo, quando baixará duas portarias: uma admitindo os membros que irão compor o seu secretariado; e outra, exonerando todos os cargos comissionados.

Segundo a prefeita eleita, as pessoas que irão ocupar cargos comissionados serão chamadas gradualmente pela Administração. Simone assegurou, ainda, que dará posse às pessoas que fizeram e foram aprovadas no concurso público deste ano. Ela falou que os aprovados para os respectivos cargos serão chamados tão logo seja concluído o processo do concurso público, o que deverá acontecer até o mês de março.