Simone quer parceria para melhorar situação do Presídio de Monlevade

A prefeita de João Monlevade, Simone Carvalho Moreira (PSDB), reuniu-se com o diretor-geral do Presídio de João Monlevade, Eliziário Almir dos Santos, que esteve acompanhado do seu diretor-adjunto, Melquíades Moreira França Santos. O encontro aconteceu na tarde desta quinta-feira, 5, no Gabinete da Prefeita.

Na oportunidade, Simone disse que a Administração Municipal tem o interesse de ampliar o convênio com o órgão, tendo feito alguns questionamentos e sugestões voltados para uma nova parceria entre as partes envolvidas.

Eliziário Almir explicou à prefeita que, hoje, o Presídio possui capacidade para 77 detentos, mas 203 presos ocupam o local, caracterizando uma superlotação que se tornou preocupante. Com relação a detentos que são liberados para trabalhar fora do Presídio, o diretor-geral salientou que tais presos são avaliados por uma comissão interna e, em seguida, têm de ser autorizados pelo Juiz de Direito da Comarca. “Hoje, temos cinco presos prestando serviços através da Prefeitura, os quais, a cada três dias de trabalho, recebem redução de um dia em suas penas; mas entendemos que este número pode ser ampliado”, disse Eliziário.

O diretor-geral do Presídio disse que, com a cessão do prédio que foi feita pelo Município ao Estado, o mesmo deverá passar por obras de ampliação e reforma, e que precisa firmar parcerias para a elaboração de projetos hidráulico, elétrico e de execução. Ele colocou que esta realização irá proporcionar mais segurança a todos e um melhor caminho de ressocialização dos presos.

A prefeita Simone Moreira disse que irá agendar, para a próxima semana, um encontro com o novo presidente da Amepi (Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Piracicaba), Léris Braga, para solicitar a parceria da Associação para a execução de tais projetos.