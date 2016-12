Simone Moreira (PSDB) eleita prefeita em João Monlevade

Tweet no Twitter

Simone Moreira (PSDB) é eleita prefeita de João Monlevade com uma diferença de apenas 126 votos para o segundo colocado. Ela obteve 15.456 (38,80%) votos, Railton Franklin (PDT) ficou em segundo lugar com 15.330 (38,48%)e Conceição Winter (PPS) com 9.054 votos (22,73%).

Simone entra para a história do município como a primeira mulher eleita prefeita na cidade. O principal apoiador da nova prefeita, foi o seu marido o ex-prefeito, por dois mandatos, Carlos Ezequiel Moreira (PSDB).

Os quinze vereadores eleitos para a Câmara da cidade foram:

Thiago Titó (PDT), 1.324 votos Sinval Jacinto Dias, (PSDB) 1.161 votos Djalma Bastos (PSD, 1.126 votos Leles Pontes (PRB), 1.116 votos Guilherme Nasser (PSDB), 1.106 votos Pastor Carlinhos (PMDB), 1.090 votos Belmar Diniz (PT), 974 votos Revetrie do Ônibus (PMDB) 963 votos Vanderlei Miranda (PR), 842 votos Gentil Bicalho (PT), 550 votos Cebolinha (PTB), 549 votos Tonhão (PPS), 545 votos Fabinho da Prohetel (PP), 522 votos Toninho Eletricista (PHS), 502 votos Lelé Fraga(PTB), 500 votos

Dos 59.077 eleitores em João Monlevade, apenas 47.085 (79,7%) compareceram às urnas para votar. O número de abstenções foi de 11.992, ou seja, 20,30% dos votos.

Já os votos brancos foram 2.384 (4,96%), nulos 5.861 (6,28%), válidos 41.792 (88,76%). Os votos nominais foram 39.908 (93,10%) e os de legenda 2.884 (6,9%) de um total de 191 urnas.