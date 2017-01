Sevor precisa de doações para construir sede própria

O Serviço Voluntário de Resgate (Sevor) precisa de doações para construir a sua sede própria. O projeto da casa nova está em fase de levantamento de custos e cotação de empresas para a obra.

Doações podem ser feitas em dinheiro nas seguintes contas: Caixa Econômica Federal – AG: 0607/ CC: 117-6 ou no Siccob Credimepi – AG: 4108/ CC: 6525-0. Mais informações: Contabilidade Precisa (31) 3851-4652 ou Mika Modas (31) 3852-1697.

A sede própria do Sevor será erguida na avenida Sebastião Simão de Almeida, no bairro Sion. O terreno foi cedido à entidade no final do ano passado, pela Prefeitura.

O local foi apontado como ideal pelos membros do grupo devido à sua localização estratégica, próximo à saída de João Monlevade, e por seu tamanho, que de acordo com os voluntários, é adequado às suas necessidades e projetos.

O Sevor atua em João Monlevade e cidades da região há 16 anos. Ao longo do tempo os 70 voluntários já atenderam cerca de 30 mil ocorrências.