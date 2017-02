Servidores públicos são beneficiados com descontos em faculdade

Tweet no Twitter

A prefeita de João Monlevade, Simone Carvalho Moreira (PSDB), assinou convênio com a Rede Doctum/João Monlevade, através do qual, servidores públicos municipais passam a ser beneficiados com descontos nas mensalidades para diversos cursos superiores, bem como na Educação Básica Colégio Centec/Doctum, a título de bolsas parciais de estudos.

Quanto ao ensino superior, os ingressantes passam a ter 30% de desconto nos seguintes cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Tecnólogo em Recursos Humanos, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia de Produção.

Ainda segundo o convênio, os servidores interessados devem apresentar os seguintes documentos: cópia do último contracheque, comprovante de dependência, certidão de nascimento e certidão de casamento.