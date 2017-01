Tweet no Twitter

O Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas) realiza, pelo segundo ano, a campanha “Faça Uma Criança Voar”, que busca estimular a criatividade de crianças de creches e abrigos institucionais por meio da doação de material escolar complementar.

“A nossa intenção é incentivar a imaginação e desenvolver o potencial das crianças que estão em situação de vulnerabilidade social. Para isso, precisamos unir todas as forças e parceiros possíveis”, explica a presidente do Servas, Carolina Oliveira Pimentel.

“Estamos pedindo para que sejam doados lápis de cor, cadernos divertidos e de colorir, livros infantis, canetinhas e giz de cera coloridos, entre outros”, completa Carolina.

As arrecadações acontecem até o dia 28 de fevereiro de 2017. Todo o material será doado a crianças de 2 a 12 anos, atendidas por creches e abrigos institucionais de várias regiões de Minas Gerais. São entidades que contam com o apoio do Servas e que se cadastraram junto à Gerência de Assistência Social (GAS) para receber suporte.

Na última edição da campanha foram arrecadados mais de 4 mil itens, doados para as seguintes instituições: Ação Social Santo Antônio (Araçuaí), Associação Arrebeldia Cultural e FUCAM (BH), e Pastoral da Criança (Almenara).

Até o momento, os parceiros do Servas na iniciativa são as livrarias Leitura e Bikas, o site SouBH, a Rede Minas e a Rádio Inconfidência. A entrega das doações pode ser feita em 15 endereços em Belo Horizonte. Confira a seguir.

Livraria Leitura

– Livraria Leitura BH Shopping – 3° andar, loja 3049.

Rodovia BR-356 -3049, Belvedere – BH.

– Livraria Leitura Boulevard Shopping – 3° andar, loja 3011.

Avenida dos Andradas, 3000, Santa Efigênia – BH.

– Livraria Leitura Minas Shopping – 1° andar, loja 239.

Avenida Cristiano Machado, 4000, União – BH.

– Livraria Leitura Shopping Cidade, Piso GG, loja 01.

Rua dos Tupis, 337, Centro – BH.

– Livraria Leitura Shopping Del Rey, 3° andar, Loja 3073.

Avenida Presidente Carlos Luz, 3001, Pampulha – BH.

– Livraria Leitura Shopping Estação, 3° andar, Loja 3026.

Av. Cristiano Machado, 11833, Venda Nova – BH.

– Livraria Leitura Shopping Paragem, 1° andar, Lojas 108 a 112.

Av. Professor Mário Werneck, 1360, Estoril – BH.

– Livraria Leitura Via Shopping Barreiro, 2° andar, Lojas 201 / 203 / 204.

Av. Afonso Vaz de Melo, 640, Barreiro – BH.

– Livraria Leitura Partage Shopping, 3° andar, Loja 3060.

Rodovia Fernão Dias Km 492, s/n – Betim.

– Livraria Leitura Monte Carmo Shopping, 1° andar, Loja 3160 / 8707.

Av. Juiz Marco Túlio Isaac, 1119, Ingá Alto – Betim.

– Livraria Leitura Big Shopping, 2° andar, Loja 250/ 251.

Av. João César de Oliveira, 1275, Eldorado – Contagem.

– Livraria Leitura Itaú Power Shopping, 2° andar, Loja 226.

Av. General David Sarnoff, 5160, Cidade Industrial – Contagem.

– Livraria Leitura Pátio Savassi, 2° andar, Loja 235/236.

Avenida do Contorno, 6061, Funcionários, BH.

– Livraria Leitura

Av. Paraná, 393 – Centro, BH.

Livraria Bikas

– Bikas Livraria, Papelaria & Uniformes, Loja 02.

R. Lavras, 188 – São Pedro, BH.