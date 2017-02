Segunda rodada da III Copa Verão de Futsal volta a movimentar a quadra do Laranjeiras

A segunda rodada da Terceira Copa Verão de Futsal de Monlevade, voltou a movimentar a quadra do bairro Laranjeiras, com mais quatro jogos na noite desta terça-feira, 31. Mais uma vez, um grande público prestigiou o evento esportivo. A equipe do Rig Futebol Clube venceu Os Mallas por 5 a 3; A equipe do Decor/Magalito/Por do Sol derrotou o Galáticos por 9 a 4; o time dos Meninos do Morro venceu o Tigres pelo placar de 3 a 2; e o Sicoob/Credibelgo bateu o Promorar por 7 a 5.

Nesta quarta-feira, 1º, não haverá jogos, com a terceira rodada acontecendo amanhã. Portanto, na quinta-feira, 2, a partir das 18h30, jogam: Promorar e Tigres; Sicoob/Credibelgo e Meninos do Morro; Decor/Magalito/Por do Sol e Os Mallas; e o Rig Futebol Clube enfrenta os Galáticos.