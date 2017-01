Secretaria de Educação amplia período de escolha de vagas do processo de designação 2017

A Secretaria de Estado de Educação (SEE) publicou, na edição desta quarta-feira (25/1) do Diário Oficial Minas Gerais, um novo cronograma do processo de designação 2017 nas modalidades on-line e presencial. De acordo com o novo cronograma, para a chamada inicial o prazo de escolha das vagas para os candidatos na modalidade on-line vai até às 23h do dia 27 de janeiro (sexta-feira). Já para os candidatos que participam da modalidade presencial, a designação para a chamada inicial poderá ser feita até o dia 31 de janeiro (terça-feira).

“A ampliação dos prazos visa dar mais tranquilidade para conclusão do processo de escolha e consequente atribuição das vagas da designação tanto na modalidade on-line quanto na modalidade presencial. É importante frisar que a ampliação dos prazos não irá prejudicar o início do ano letivo”, destaca o subsecretário de Gestão de Recursos Humanos da SEE, Antonio David Junior.

No caso da designação presencial, as Superintendências Regionais de Ensino (SREs) deverão se reorganizar naquilo que for necessário para possibilitar a conclusão dos processos, respeitadas as regras gerais da designação, principalmente, o prazo de publicação dos editais, que representam a chamada publica para designação presencial.

Além do novo cronograma, também foram publicadas orientações complementares.

Concursados

Para os concursados que realizaram inscrição prévia em novembro/dezembro e que não indicaram, dentre as três opções possíveis, nenhuma inscrição de cargo compatível com concurso público no qual é classificado, o sistema on-line vai permitir que ele acrescente ou substitua, conforme o caso, uma (1) das inscrições anteriores por cargo em que foi aprovado em concurso.

Caso ele tenha realizado anteriormente uma única escolha, passará a ter duas; se tinha duas inscrições anteriormente, passará a ter três; se já tinha três inscrições realizadas anteriormente, então substituirá uma delas pela nova inscrição, de forma a participar do processo em condições de exercer o direito de prioridade mediante o critério de aprovação em concurso público, sem alterar a isonomia de um limite de até três escolhas para todos os candidatos, indistintamente.

Após substituir ou acrescentar a nova inscrição, automaticamente o sistema permitirá que ele faça as suas escolhas de vagas por cargo/função e localidade, em igualdade de condições com os demais.

A Secretaria de Educação e a Prodemge estão trabalhando para que a opção de escolha dos candidatos nessa situação esteja disponível no sistema on-line (www.seedesignaonline.educacao.mg.gov.br) a partir das 18h desta quarta-feira (25/1), sem a necessidade de interrupção do sistema de escolha de vagas on-line.

Designação on-line em números

Até às 16h de terça-feira (24/1), 236.546 candidatos já haviam feito escolhas de vagas na modalidade on-line do processo de designação. Dessas, 223.402 haviam se cadastrado previamente em 2016 e 13.144 não fizeram inscrição prévia. Também já foram mais de 4 milhões de escolhas de vagas, o que representa uma média de 17 escolhas por candidato.