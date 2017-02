Seap conhece novas tecnologias de tornozeleiras eletrônicas

A Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap) recebeu nesta terça-feira (31/1), empresas de diferentes partes do país, que apresentaram tecnologias disponíveis no mercado para tornozeleiras eletrônicas. Os equipamentos devem atender a alguns requisitos como: autonomia da bateria, inviolabilidade, abrangência da cobertura, vida útil, software de monitoração.

Na abertura da cerimônia, o secretário adjunto, Robson da Silva, ressaltou os esforços que têm sido feitos para aliviar a superlotação. “Vivemos um momento de desafio, que evidencia a necessidade de nos unirmos para encontrar soluções, sempre articulando com os outros poderes. O objetivo desse encontro, hoje, é ouvir do mercado o que eles têm, para que possamos aumentar o número de equipamentos com tecnologias melhores, o que irá ajudar na redução da superlotação e ampliar as vagas”, afirmou.

Quatro empresas participaram da audiência pública: Santa Rita Alarmes, de Santa Rita do Sapucaí; Vodafone, de Nova Lima; Georastreamento, Inteligência e Logística, de Domingo Martins, no Espírito Santo e Onixat Rastreamento de Veículos, de Londrina, no Paraná. Após as apresentações, a Seap montou uma comissão que vai entregar, no mês de fevereiro, um relatório com informações sobre a demanda do Estado e as formas de expansão do monitoramento para em outras regiões de Minas.

Atualmente, somente a Região Metropolitana de Belo Horizonte conta com o sistema, que foi adotado em 1.684 pessoas. Outras quatro comarcas já estão cotadas para receber o equipamento: Juiz de Fora, Uberlândia, Governador Valadares e Montes Claros. A estimativa é de que o Estado adquira dez mil novas tornozeleiras.