São Gonçalo sedia 3ª Mostra de Orquídeas

A Sociedade Orquidófila de São Gonçalo do Rio Abaixo (Sosgrar) promove, entre os dias 10 e 12 de março, a 3ª Mostra de Orquídeas. Produtores de várias localidades vão expor e vender vasos da planta e estarão disponíveis para conversar sobre cultivo das orquídeas.

O evento será realizado no Ginásio Poliesportivo do bairro Santa Efigênia, localizado na rua Rio Grande do Sul. No primeiro dia, a exposição vai de 9h as 19h. No sábado, dia 11, será de 8h as 19h, e no domingo, dia 12, de 8h as 17h.

A mostra conta com o apoio da Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo e tem entrada gratuita todos os dias.