São Gonçalo não registra crimes violentos durante o Carnaval

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, a Policia Militar realizou várias operações preventivas/repressivas durante o Gonçalo Folia 2017. As ações militares tiveram como objetivos levar mais segurança e tranquilidade para os foliões e para toda a população do município durante o evento momesco.

As ações da Policia Militar resultaram na fiscalização de 225 veículos, apreensão de oito carros, confecção de 57 Autos de Infração de Trânsito (AITs), uma arma de fogo e um réplica apreendidas, além de um facão, cinco buchas de maconha e um pino de cocaína. O saldo de pessoas presas durante a folia é de 10. Quatro menores também foram apreendidos.

Segundo a Polícia Militar, nos cinco dias, não houve registro de crimes violentos na cidade. As operações foram realizadas nas principais vias de acesso do município, bem como na área do evento.