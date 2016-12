Último dia para inscrições para processo seletivo de São Gonçalo

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O município de São Gonçalo do Rio Abaixo abriu as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de Provas e Títulos para preenchimento de vagas e formação de Cadastro Reserva para 149 profissionais.

As inscrições vão até esta segunda-feira, dia 26 e custam de R$ 80,00 (cargos com nível superior) a R$ 50,00 (vagas com nível fundamental completo). Os salários também são convidativos e ficam entre R$ 1.200,00 e R$ 5.600,00.

As vagas são para assistente social, cirurgião dentista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, pedagogo, professor PI, professor PII (artes, ciências/biologia, educação física, geografia, história, inglês, libras, língua portuguesa e matemática), assistente de educação básica, fiscal de vigilância sanitária, técnico em enfermagem, técnico de enfermagem ESF, técnico em patologia, técnico em saúde bucal, secretário escolar, agente comunitário de saúde e agente de endemias.

O Processo Seletivo será realizado sob a responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN) e terá três etapas: provas escritas objetivas de múltipla escolha para todos os empregos, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos, apenas para os empregos de nível superior em Educação e para o emprego de Assistente de Educação Básica, de caráter comente classificatório; e comprovação de requisitos e exames médicos, de caráter apenas eliminatório.

Edital completo aqui.