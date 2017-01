Santa Efigênia vence Distrital de São Gonçalo

A equipe do Santa Efigênia foi a grande vencedora do 12º Campeonato Amador Distrital de São Gonçalo do Rio Abaixo. A final da competição foi nesse domingo, 29, no Campo do Operário, com presença de grande público.

O título foi definido no tempo normal e o Santa Efigênia venceu a equipe do Piçarrão por 2 x 1. Faustino balançou as redes para o Piçarrão e Ramon e Elvio para o time vencedor.

O jogador Robert do Piçarrão foi o artilheiro da competição (9 gols), e Marquinhos do Santa Efigênia o goleiro menos vazado (4 gols). Ambos foram premiados com troféu. A equipe campeã recebeu premiação de R$ 2.000,00, troféu e medalha. Já o time vice-campeão, faturou R$ 1.000,00, troféu e medalha.