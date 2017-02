Santa Bárbara recebe ônibus escolar do governo estadual

Com recursos do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento pela Educação, Santa Bárbara recebeu, na última sexta-feira (10), um ônibus do Governo Federal, modelo ORE 2 da Iveco. O modelo foi projetado e adquirido pelo Governo para oferecer mais segurança e conforto aos alunos, em especial para os passageiros com mobilidade reduzida.

Foram 628 unidades do Ônibus Escolar para o Governo de Minas Gerais, adquiridos para operar em áreas de difícil acesso, distribuídos a prefeituras do interior de Minas Gerais. Hoje, já são 7.500 veículos em circulação no Brasil adquiridos por meio do Programa Caminho da Escola, do Governo Federal.

O ônibus escolar rural médio pode transportar até 48 alunos e conta com elevador para acessibilidade, cadeira de rodas, porta mais larga com dispositivo anti-esmagamento, saída de emergência, porta mochila no teto e redes nas costas dos assentos para acomodação do material escolar. Na parte mecânica possui bloqueio de diferencial automático facilitando o tráfego em atoleiros ou em outras situações severas sem a intervenção do motorista.