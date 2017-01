Ronaldo Magalhães empossa diretores das escolas municipais

Tweet no Twitter

O prefeito de Itabira Ronaldo Magalhães empossa nesta sexta-feira (27/01), às 16 horas, no auditório da Prefeitura de Itabira, os diretores escolares da rede municipal de ensino, eleitos em novembro do ano passado e, nomeados oficialmente, no último dia 12.

Os diretores e vice-diretores foram escolhidos por meio de eleição direta e secreta, em que pais ou responsáveis, alunos – maiores de 16 anos e com frequência escolar regular – e servidores – lotados há mais de 90 dias nas escolas – tiveram pesos diferentes no processo eleitoral, sendo um para os votos de pais e alunos e dois, funcionários. O mandato dos eleitos é válido por três anos (2017/2019).

O cargo de diretor de escola possui carga horária semanal de 40 horas e é exercido em regime de dedicação exclusiva por servidor efetivo. Para assumir o cargo, é necessário que o servidor seja Professor de Educação Básica ou Especialista em Educação Básica. O cargo de vice-diretor possui as mesmas características, entretanto a carga horária semanal é de 30 horas semanais.

Posse

Serão diretores nas escolas municipais, Batistina Pereira, a servidora Alexandra Geralda Couto; na Américo Gianetti, professora Luciene Chaves Soares Vieira; no Coronel José Batista, Mônica Juliana Souza Reis Duarte; na Marina Bragança, a servidora Sanddy Maria Pinto Fonseca; na Ester Pereira Guerra, eleita Helena Félix Guimarães Moreira; na Antônio Camilo Alvim, Valdênia dos Anjos Oliveira; na Filomena Jardim, eleita a professora Regilane das Graças Silva; na José Gomes Vieira, Conceição Ribeiro Araújo e na Virgílio Gazire, eleita Silvia Geralda Santos Ávila Silva.

Também foram eleitos nas escolas municipais Antonina Moreira, Mariza Alvarenga Ferreira de Almeida; na Inês Torres, servidora Mariane Andréa dos Santos Pinto; na Matilde Menezes, a professora Maria Aparecida Ferreira; no Cornélio Pena, eleita Silvana Terra Pinto; na Efigênia Alves Pereira, a servidora Juliana Matos Martins Nunes; na Maria Torres Horta, eleita a professora Carem Madureira Campos; na Nico Andrade, Dulcinéia Procópio Alvarenga Gomes; na Pedreira do Instituto, professora Nilda Suely Oliveira Tarbes; na Água Fresca, servidora Elizabete Maria da Silva Souza; na Alice Martins Fontes, eleita Maria Aparecida Madureira Lage e, finalizando, eleito o professor Wagner Diniz Moraes, para a Escola Municipal Didi Andrade.