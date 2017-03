Ronaldo Magalhães confere metas da Secretaria de Esporte

O prefeito Ronaldo Magalhães esteve nesta tarde (2), na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ) para uma reunião de apresentação da equipe e do planejamento de ações, da pasta, para este ano.

Para o prefeito Ronaldo Magalhães, o fomento ao esporte e lazer, além de propostas para a juventude é tão importante quanto Saúde e Educação. “A secretaria é de grande importância para o contexto do nosso governo, pois, a comunidade precisa, diariamente, de ações preventivas para melhor qualidade de vida”, afirmou o prefeito.

De acordo com Martinho Francisco de Alvarenga Oliveira, secretário da SMELJ, seguindo orientação do prefeito, o objetivo é buscar parcerias e recursos para realizar novos projetos. “Estamos trabalhando com esse modelo de novos convênios para desonerar a Prefeitura”, explicou o secretário. Ainda segundo ele, o trabalho é para deixar a SMELJ no mesmo nível de importância de outras secretarias. “Uma de nossas missões é nivelar a (secretaria) Esporte, Lazer e Juventude com as secretarias de Saúde, Educação e Ação Social, pois esporte é prevenção de tudo: saúde, segurança pública e ação social”, ressaltou Martinho Oliveira.

A retomada da agenda esportiva municipal, segundo o secretário-adjunto de Esporte, Lazer e Juventude, Gabriel Quintão, começou com a volta das atividades no Ginásio Poliesportivo Maestro Silvério Faustino ainda no mês de janeiro. “Após a limpeza do ginásio, retornamos com todas as aulas que não aconteciam há anos. Hoje, temos um cronograma mensal de aulas de basquete, futsal e vôlei, inclusive estamos desenvolvendo um trabalho com alunos e futuros atletas paraolímpicos”, informou Gabriel.

As próximas atividades esportivas da SMELJ serão as primeira etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo, nos dias 11 e 12 deste mês e, os Jogos do Interior de Minas Gerais (Jimi) que, de acordo com Gabriel Quintão, a segunda etapa regional dos jogos será sediada em Itabira.

Mais trabalho

Com o objetivo de reestruturar os projetos que já existem na SMELJ e resgatar os que estavam inativos, o secretário Martinho Oliveira catalogou todos os contratos e convênios e, segundo o secretário-adjunto Gabriel Quintão, “temos mais de um milhão recuperados de verbas que seriam devolvidas por causa de projetos parados”, disse. Gabriel explicou que grande parte deste recurso é voltado para o Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) – projeto federal que incentiva a socialização por meio da prática de atividades físicas, culturais e de lazer para todas as faixas etárias e para pessoas portadoras de deficiência.

Além disso, conforme informação do secretário-adjunto, a SMELJ está recuperando a Praça de Esporte e Cultura (PEC), localizada no bairro Fênix; a Prefeitura vai começar um trabalho de divulgação das aulas de futsal em todas as escolas do município e “também estamos readequando o clube Valério para as aulas de ginástica”, ressaltou Gabriel Quintão.

Vida Ativa

Todos os programas da SMELJ estão em atividade, com exceção do famoso Vida Ativa, projeto voltado para a terceira idade que precisa ser readequado conforme lei federal. “O Vida Ativa ainda não retomou o calendário de atividades porque o modelo de convênio que existia foi mudado por lei federal. Estamos trabalhando para reabrir o projeto, ele jamais será esquecido e deixado de lado”, salientou Gabriel Quintão.

Juventude

Desde 2013 foi atribuído à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer ações voltadas para a juventude, daí a modificação do nome da pasta. No entanto, de acordo com Gabriel Quintão, “nunca houve um trabalho para a juventude”. Por isso, a primeira providência da Prefeitura foi repassar o Conselho Municipal da Juventude para a SMELJ, antes sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Ação Social. “Nós trouxemos o conselho pra cá (SMELJ) e já está com a lei consolidada e adequada para votação na Câmara de Itabira”, afirmou Gabriel. Ainda segundo ele, “planejaremos políticas voltadas para a Juventude pelos próximos dez anos. Então, já fizemos contato no Governo do Estado e estamos muito bem alinhados com o subsecretário de Juventude, Miguel Ângelo, que já se colocou à nossa disposição. Também buscamos apoio na Secretaria Nacional de Juventude e, acredito que, podemos captar até quatro milhões em projetos para a pasta”, finalizou o secretário-adjunto.