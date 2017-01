Ronaldo Magalhães busca recurso para ligar bairros Gabiroba e Machado

Na manhã de ontem (17), o prefeito Ronaldo Magalhães esteve no Palácio Tiradentes, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, para a apresentação do programa de apoio aos municípios mineradores, promovido pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).

Após evento, o prefeito se reuniu com o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel e o presidente do BDMG, Marco Aurélio Crocco. “Estamos buscando alternativas para amenizar os problemas econômicos e orçamentários do município”, explicou Ronaldo Magalhães. Ainda segundo o prefeito, a Prefeitura de Itabira busca recursos para o projeto de interligação dos bairros Gabiroba e Machado. “O projeto é muito interessante e pode ajudar muito Itabira. Então, nesse encontro conversamos e vamos buscar esse recurso para, pelo menos, parte da obra do canal que ligará o bairro Gabiroba à avenida Machado de Assis, no bairro Machado”, afirmou.

Ainda sem previsão para iniciar a obra, Ronaldo Magalhães explicou que o momento é para capitar recursos e, no encontro de ontem, mesmo sem definir valores, o recurso para esse fim “gira em torno de 15 milhões”, disse. De acordo com o prefeito, em conversa com o governador Fernando Pimentel, foi concluído que Itabira é uma das cidades que mais perdeu receita no estado. “Por isso, o início do processo para angariar esse dinheiro junto ao BDMG será rápido. Apesar de não ser suficiente para toda a obra, vamos implementá-lo e buscaremos novas parcerias. Se Deus quiser em três anos terminaremos essa grande obra, de grande utilidade para a comunidade itabirana”, finalizou o prefeito.

Programa BDMG

O programa BDMG Municípios Mineradores, lançado ontem (17), em Belo Horizonte, disponibilizará 120 milhões em crédito, para financiamento a 177 municípios que tiveram queda na arrecadação de royalties nos anos 2015 e 2016.