Rodoviária de Barão de Cocais será inaugurada nesta quinta

O prefeito Armando Verdolin, inaugura na próxima quinta, 29, mais duas novas obras de seu governo. A construção do prédio para abrigar os setores do Centro de Referência da Assistência Social e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social e a nova rodoviária de Barão de Cocais. A solenidade de inauguração do prédio do Cras e do Creas será ás 10h, ao lado do Espaço de Convivência, no bairro São Miguel (antiga cadeia pública). E a inauguração da rodoviária ocorre às 18 horas

O projeto do edifício de dois andares do Cras e do Creas teve um investimento de R$ 673.774,00, recursos da própria Prefeitura. As obras de reforma, ampliação e revitalização da rodoviária foram investidos R$ 1.935.006,00, também recursos da Prefeitura.

Homenagens – O prédio receberá o nome da professora, Jacy de Morais Quintão. O anexo da nova rodoviária leva o nome do construtor Névio Verdolin. O saguão do terminal vai homenagear Joaquim Cândido, comerciante e ex-administrador da rodoviária.