Reunião com empresários discute melhorias para  Distrito Industrial

Proporcionar diversificação econômica em Itabira é um dos focos do Governo Municipal. Em vista disso, uma equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Inovação e Turismo (SMDECTIT), incluindo o responsável pela pasta, José Don Carlos Alves Santos, se reuniu com empresários do Distrito Industrial. O encontro aconteceu na manhã desta quarta-feira (25), no auditório da empresa Alphaville Têxtil.

Na pauta, foram discutidas as qualidades, deficiências e possíveis melhorias no local. Entre os pontos positivos, foram citados a proximidade do Distrito Industrial com as rodovias LMG-779 e MG-129, além da Universidade Federal de Itajubá (Unifei) campus Itabira; o número de indústrias existente no local; a qualidade da água disponível; e a geração de emprego e renda. Sobre os pontos negativos, os empresários mencionaram a falta de segurança; a deficiência das linhas de transporte coletivo para atender a região; a ausência de manutenção das vias públicas; a ineficiência do trevo de acesso ao distrito, principalmente para a manobra de carretas.

Para as possíveis melhorias, os empresários indicaram a construção de uma rotatória no trevo de acesso, disponibilização de áreas abandonadas/ ociosas para empresas que queiram investir em Itabira, revitalização da lagoa existente no local, implantação de ponto de apoio (bancos, correios, posto policial, etc), parceria e/ou força-tarefa para a manutenção das empresas no município e melhorias na infraestrutura em geral. De acordo com Don Carlos, a reunião foi muito boa uma vez que ninguém conhece o Distrito Industrial melhor que os empresários locais.

“Realizamos esta reunião para apresentar a nova equipe da SMDECTIT aos empresários, ouvir sugestões de melhorias e saber o que podemos alavancar no distrito. Antes de propor alternativas ou realizações, tivemos o cuidado de ouvir quais são as reais necessidades que as empresas têm com relação ao distrito. Hoje não temos tempo nem recursos financeiros para gastar com desperdícios. Portanto, vamos criar critérios de atendimento e prioridades, pois não temos como atender todas as propostas de uma só vez”, disse.

Don Carlos lembrou ainda que a Prefeitura busca realizar ações em conjunto. Para ele, nem o Município e tão pouco os empresários devem trabalhar sozinhos. “Temos que fazer as parcerias público-privadas de forma que alcancemos soluções e resultados que sejam bons para todos. Quem vem a ganhar com isso é Itabira. Nossa proposta é que esta seja a primeira de várias reuniões que, inclusive, podem ser demandadas pelos próprios empresários”.

O proprietário da Construtora Sul América, Hudson Pereira Soares, acredita que reuniões como esta possibilita um maior vínculo entre a Prefeitura de Itabira e as empresas. Segundo ele, isso demonstra a preocupação do Governo Municipal em atender a quem gera emprego. “Este é um alinhamento para escutar as coisas de errado que existem, que acontecem no dia a dia e que, muitas vezes, quem está na administração municipal não sabe”, declarou.

Já o gerente administrativo da Alphaville Têxtil, Antônio Braga de Azevedo, elogiou a postura do Governo Municipal em querer, logo no início da gestão, ouvir os empresários do distrito. “A reunião em si é muito importante, mas sabemos que os frutos dela virão com o tempo. No entanto, o que achei mais interessante, até mesmo gratificante, foi ver o interesse da nova gestão da Prefeitura em se manifestar com relação ao Distrito Industrial. Para mim, a parte mais positiva foi perceber a disposição dessa nova gestão para melhorias no distrito”, destacou Antônio de Azevedo.

Em tempo

O Distrito Industrial de Itabira foi constituída na década de 1990, oriundo da antiga Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais (CDI/MG) – atual Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig). Hoje em dia, os distritos I e II contam com aproximadamente 44 empresas que, mesmo com a crise financeira, empregam cerca de 2.148 pessoas.