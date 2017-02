Resgate Rodoviário Anjos do Asfalto MG divulga plantão de Carnaval 2017

O Grupo Voluntário de Resgate Rodoviário Anjos do Asfalto Minas Gerais divulgou nesta quinta-feira, 22 de fevereiro de 2017, a que vai estar de plantão na BR-381 na saída de Belo Horizonte para Vitória no Espírito Santo.

Os socorristas vão estar de ponto base no km 423 da BR-381 no Distrito de Roças Novas em Caeté, local que é considerado estratégico para dar mais agilidade no atendimento às vítimas de acidentes que podem vim a ocorrer tanto no sentido Belo Horizonte como no sentido Vitória da rodovia.

O plantão dos Anjos do Asfalto inicia na sexta-feira, 24 de fevereiro, às 15h e vai até às 18h de sábado (25), no domingo (26) o grupo volta para a rodovia às 8h e encerra as atividades às 18h, na volta do feriado os socorristas vão estar na rodovia a partir das 4h da madrugada até ao 12h da quarta-feira de cinzas (1).

Em caso de acidentes os usuários da rodovia podem ligar no (31) 9 9888-0022 e comunique o Corpo de Bombeiros 193 e a Polícia Rodoviária Federal 191.