Repasse de R$ 80 mil para o Social é aprovado pela Câmara de Coronel Fabriciano

Prestes a estrear no Módulo II do Campeonato Mineiro, no próximo dia 18 de fevereiro, em Juiz de Fora (MG), contra o Tupynanbás, o Social de Coronel Fabriciano ganhou um apoio fora dos gramados. A Câmara Municipal da cidade aprovou nesta terça-feira, 7, um repasse de R$ 80 mil para a equipe; verba que servirá para pagar custos com a temporada 2017.

– Inicialmente foi aprovado esse valor de R$ 80 mil. Caso a equipe passe para o hexagonal, a equipe vai receber mais R$ 20 mil -, detalhou o vereador Leandro Tenorio de Oliveira, conhecido como Xingozinho (PSD).

Chico Simões, presidente do Social, avaliou de forma positiva o apoio do poder público à equipe.

– Costumo dizer que cavalo dado não se olha os dentes. A Câmara e a Prefeitura mostrou maturidade. Temos uma tradição na cidade e há mais de 20 anos sempre os gestores ajudam o Social. Em relação ao valor, vamos gastar da melhor maneira -, disse.

Sobre a campanha da equipe em 2017, o cartola espera bons resultados.

– A expectativa é do acesso para a elite do Mineiro no ano que vem. É a primeira vez que assumo a presidência de um time e quero dar o orgulho para a torcida de levar o time ao sucesso. Temos uma boa equipe e estamos trabalhando com o pé no chão -, concluiu.