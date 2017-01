Receita saudável para refrescar o verão: Picolé Cremoso de Limão

Tweet no Twitter

O picolé e o sorvete são alimentos que não podem faltar durante o verão, mas não é preciso consumi-los com peso na consciência, pois existem versões perfeitas para quem está de dieta ou aderiu ao estilo de vida saudável. As versões industrializadas possuem muitas calorias, conservantes e corantes, mas é possível fazer uma deliciosa versão caseira, com muito sabor, poucas calorias e muita saúde.

Confira a receita dos vigilantes do peso e faça hoje mesmo para refrescar estes 40º.

Ingredientes

1 ½ xíc. de buttermilk light

¼ xíc. de suco de limão fresco

¼ xíc. de açúcar

Modo de preparo

1 – Bata todos os ingredientes com um mixer ou liquidificador.

2 – Coloque a mistura em forminhas de picolé e leve ao congelador até que endureça. Para dar um toque especial, você pode adicionar 6 biscoitos tipo Maria quebrados ao creme para um delicioso picolé sabor Torta de Limão, por apenas mais 1 ProPontos por porção! Cada porção equivale a um picolé.

DICA: Faça o buttermilk caseiro misturando 1 C.S de suco de limão a 1 xíc. de leite semidesnatado e deixe descansar por 15 minutos. Depois é só utilizar na receita!