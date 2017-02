Radares fixos em rodovias estaduais passam a autuar na terça-feira 

Tweet no Twitter

A partir de dia 28 de fevereiro (terça-feira), mais 21 radares fixos começam a autuar os motoristas que desrespeitarem os limites máximos de velocidade em rodovias sob responsabilidade do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG). Todos os trechos foram sinalizados com placas indicativas da velocidade máxima, que pode ser 40 km/h ou 60 km/h, e os equipamentos já entraram em operação, em modo educativo.

Os dispositivos estão instalados nas seguintes rodovias: LMG-808, quilômetro 1,8, em Contagem; MG-050, quilômetro 52, em Betim; MG-424, quilômetro 23,1, em Pedro Leopoldo; MG-432, quilômetro 3,7, em Esmeraldas; AMG-0320, quilômetro 8,7, em São Gonçalo do Pará; AMG-0335, quilômetro 2,0, em Divinópolis; MG-252, quilômetro 3,0, em São Gonçalo do Pará; MG-431, quilômetro 55,4, em Itaúna; MG-443, quilômetro 4,8, em Congonhas; MGC-452, quilômetro 224,7, em Santa Juliana e quilômetros 245,5 e 246, em Perdizes; MGC-462, quilômetros 67,4 e 67,5, em Perdizes; MG-335, quilômetro 80,5, em Ijaci; MGC-369, quilômetro 67, em Campo Belo; MG-164, quilômetro 190, em Santo Antônio do Monte; MG-170, quilômetros 7,9 e 8,2, em Moema; MG-170, quilômetro 85,3, em Pains; e MG-439, quilômetro 12, em Córrego Fundo.

O controle eletrônico de velocidade contribui para a segurança viária. No entanto, o DEER/MG recomenda, independentemente da presença dos radares, que os condutores respeitem a sinalização e os limites de velocidades específicos de cada rodovia.

A relação completa, com todos os equipamentos que estão em operação nas rodovias sob responsabilidade do DEER/MG, pode ser consultada aqui.