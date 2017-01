PRF prende dois após assalto na BR-381 em João Monlevade

Tweet no Twitter

Uma operação conjunta das polícias, Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar resultou na prisão de dois autores de roubos a veículos na BR-381, próximo de João Monlevade, após a dupla ter feito mais uma vítima por volta das 14h15 desta quinta-feira (26).

Eles abordaram o condutor de uma moto Honda/NX150 Bross, quando vítima passava pelo km 372, trecho conhecido como Ponte Coronel, da BR-381.

Uma pessoa que passava de carro pelo local presenciou o roubo e acionou a PRF.

Quando uma viatura seguia para o local, deparou com a moto Yamaha/Fazer 250, que era utilizada pelos marginais, abandonada às margens da rodovia com o pneu dianteiro vazio e roda amassada. Isso porque o condutor teria sofrido um acidente logo após o assalto. O veículo também era roubado. Perto da moto acidentada os federais localizaram também a motocicleta da vítima, que foi deixada pelos criminosos.

Em contado com a vítima, o homem contou que seguia de Belo Horizonte para Mantena, quando foi abordado por dois homens em um moto. O carona sacou uma arma de fogo prateada e apontou em sua direção, determinado que parasse seu veículo. O marginal ainda exigiu que a vítima levantasse a camisa, para ver se não estava armado. Um dos autores, segundo a vítima tinha o cabelo descolorido.

Após abandonarem os veículos, os criminosos fugiram em meio a um matagal.

Com apoio de militares de São Gonçalo do Rio Abaixo, foi montada uma grande operação para capturar os assaltantes.

Por volta das 21horas a equipe da PM viu quando os dois autores, um homem de 19 anos e outro menor de 15, saíam de um matagal. Eles foram abordados e confessaram terem praticado o assalto.

Segundo eles estavam às margens da rodovia aguardando uma oportunidade para cometerem um assalto, e que ao avistarem a vítima passaram a segui-la e quando reduziu a velocidade em função de um radar eletrônico, aparelharam com ele e apontaram a arma em sua direção e anunciaram o roubo. Após a ação, os dois teriam se chocado com as motocicletas, que ficaram danificadas e decidiram abandoná-las.

Os dois foram levados para o Posto de Fiscalização da PRF, onde a ocorrência foi registrada, e depois para a Delegacia de Polícia Civil.