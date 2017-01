PRF apreende moto com placa clonada próximo de Nova Era

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), de João Monlevade, abordou um homem de 20 anos de idade e um menor de 15 anos, que não portavam documentos pessoais e nem da moto uma Yamaha YBR 125 de Itabira, em que eles estavam.

Durante a ocorrência, registrada por volta das 22h10 desta quarta-feira (25), no Km 337 da BR-381, próximo da cidade de Nova Era, os policiais constataram a irregularidade do veículo, após chegarem, juntos ao Sistema de Informações, a numeração do chassi do veículo.

A placa que estava na moto pertencia a outra, uma Honda/CG 150 de Nova Era.

O veículo foi apreendido e levado para o pátio do Detran e os suspeitos foram para a Delegacia de Polícia Civil, para esclarecimentos.