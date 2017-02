Preso suspeito de participação no assalto ao Supermercado Fraga em João Monlevade

Um homem de 24 anos foi preso pela equipe do Pelotão de Recobrimento Tático Móvel, da 17ª Companhia de Polícia Militar Independente, de João Monlevade, por volta das 17h20 dessa terça-feira (14), suspeito de participação de uma quadrilha que vinha cometendo diversos assaltos na cidade e também na região. O último deles ocorreu no ultimo domingo (13), no Supermercado Fraga que fica no bairro Loanda.

De acordo com a Polícia Militar, informações davam conta de que um dos indivíduos envolvidos estaria morando no Bairro Planalto, na rua Belarmina de Souza Moura, e que ele também teria se envolvido em um roubo na cidade de Barão de Cocais, a outro supermercado naquela cidade.

As denúncias davam conta ainda que o suspeito tinha um rádio comunicador sintonizado na frequência da polícia, para avisar os comparsas caso a polícia chegasse ao bairro.

Foi montada uma operação policial e no momento da abordagem um dos autores teria evadiu e conseguiu furar o cerco policial se embrenhando em um local de vegetação alta, que dá fundos para um pasto e não foi mais alcançado.

Um segundo indivíduo, apesar da tentativa de fuga foi cercado, contido e abordado. De acordo com a polícia ele foi reconhecido por algumas das vítimas.

No momento da busca pessoal o suspeito tentou se desfazer de um invólucro, que foi recolhido pelos policiais, tratando-se de uma embalagem contendo 22 pedras de crack. Com ele ainda foi localizado um rádio comunicador sintonizado na frequência da polícia. Indagado sobre a procedência, bem como a finalidade dos materiais apreendidos com ele, respondeu que as drogas pertenceriam a duas mulheres, que residiriam nos fundos de sua casa, local em que estariam manipulando drogas. Ainda de acordo com o abordado, o rádio comunicador seria de propriedade do indivíduo que conseguiu evadir, identificado apenas como “Rodrigo”. Sobre o dinheiro, o suspeito disse que também seria do comparsa que consegui fugir durante abordagem.

Segundo ele todos os materiais aprendidos, inclusive as drogas, eram de “Rodrigo” que teria solicitado que guardasse em sua residência, mas não sabia que o entorpecente estaria ali.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos para demais providências.