Presidiário em liberdade condicional é alvejado durante abordagem policial

Um homem de 32 anos, que estava em liberdade condicional do Presídio de Ipaba, no Vale do Aço, foi baleado na manhã de ontem (25) na Praça Nelson Lima Guimarães, em Itabira, durante uma abordagem policial.

Segundo denúncia o autor ostentava em público, uma arma de fogo no local, onde havia cerca de 150 pessoas comemorando o Natal.

Quando os militares chegaram ao local, o presidiário tentou fugir correndo a pé. Durante a fuga ele foi visto sacando uma arma de fogo, uma Pistola calibre 380, e apontou em direção à equipe policial, momento que um dos policiais efetuou um disparo em sua direção, alvejando o autor no braço direito. Mesmo ferido, o homem continuou a fuga e foi flagrado tentando dispensar a arma de fogo e cinco pinos de cocaína, no quintal de uma residência. Ele acabou sendo alcançado, algemado e preso em flagrante.

A arma de fogo foi encontrada municiada com 14 cartuchos intactos, bem como a droga dispensada por ele.

Populares que estavam na praça, segundo a polícia, tentaram resgatar o preso e hostilizaram a equipe policial com palavras de baixo calão.

Uma equipe do SAMU foi ao local e encaminhou o autor ao hospital da cidade. Ele alegou que teria fugido porque estava em na cidade sem consentimento das autoridades, por causa da liberdade condicional.

Após receber atendimento médico ele foi conduzido à Delegacia de Policia Civil, juntamente a todo material apreendido.

Foto: Atila Lemos